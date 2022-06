È passato ormai qualche giorno dall’uscita del trailer di Black Adam. Un trailer che, nonostante manchi di momenti topici, ha comunque saputo trasmettere quale sarà l’atmosfera del film con protagonista The Rock. Quanto mostrato ci ha davvero soddisfatti e ammettiamo di non vedere l’ora di entrare in sala per godere appieno di quello che sembra essere un’opera davvero sopra le righe.

Come avrete notato, però, in Black Adam faranno la loro comparsa anche altri supereroi provenienti dai fumetti della DC Comics. In questo articolo li vediamo assieme, in modo da prepararci maggiormente alla release della pellicola, fissata al momento per il 21 ottobre 2022.

DOTTOR FATE

È innegabile: il carisma di The Rock sarebbe in grado di rubare la scena a qualsiasi altro personaggio inserito in un blockbuster. Dobbiamo però stare attenti a non sottovalutare Pierce Brosnan e il suo Dottor Fate, perché potrebbe essere un grave errore.

Creato nel 1940 da Gardner Fox e da Howard Scherman, Kent Nelson era il figlio di un archeologo, morto durante gli scavi della tomba di Nabu, antica entità magica. In seguito alla dipartita del padre, Nabu ebbe pietà del bambino e lo crebbe insegnandogli le arti magiche. Vent’anni dopo, Kent torna in America e si trasferisce a Salem, cittadina dalla quale far partire le sue numerose operazioni intenzionate a difendere la Terra dalle forze del male. L’elemento più iconico del personaggio è senza dubbio il suo elmo. Elmo tramite il quale Nabu può prendere possesso del corpo di Kent, contribuendo in prima persona alla lotta al crimine.

Un po’ come visto anche di recente nella serie TV di Moon Knight, l’antico essere mistico nel corpo di Kent vive grazie al proprio avatar. Dopo la dipartita di Kent, Nabu ha trovato altre identità, tra le quali ci sentiamo di ricordare Inza Nelson, la moglie del corpo principale. Nonostante le varie iterazioni, Kent Nelson rimane l’alter ego di riferimento e, salvo qualche run specifica, è lui che ricordiamo nel ruolo del Dottor Fate. Un po’ Moon Knight e un po’ Doctor Strange, ma nato prima di entrambi, non vediamo l’ora di vedere la trasposizione di questo affascinante personaggio.

ATOM SMASHER

Personaggio nettamente più recente, Atom Smasher è stato creato nel 1983 da Roy Thomas e Jerry Ordway con lo scopo di omaggiare il loro amico Alan Rothstein. L’alter ego di questo supereroe, infatti, prende il nome di Albert Rothstein e ottiene i suoi poteri dal supercriminale Cyclotron. Deciso a fare del bene, Atom Smasher combatte il crimine grazie alla sua forza sovrumana e alla capacità di modificare la propria struttura molecolare. Queste abilità gli permisero anche di ottenere il rispetto degli altri eroi, spingendolo a fondare la Justice Society of America.

Il rapporto tra Atom Smasher e Black Adam è senza dubbio molto complesso. Adam considera Albert come un fratello, traviando però i suoi nobili intenti e mettendolo spesso nei guai. La corruzione lo spinge a compiere omicidi, allontanandolo dalla Justice Society e facendolo entrare nella Suicide Squad di Amanda Waller. Mantenendo un rapporto di amore/odio, i due supereroi si sono spesso affrontati, ma mai con l’intenzione di eliminarsi una volta per tutte.

In Black Adam, Albert sarà interpretato da Noah Centineo, attore celebre per The Fosters, Tutte le volte che ho scritto ti amo e Sierra Burgess è una sfigata. Non è ancora chiaro quale sarà il suo ruolo nella pellicola, ma speriamo di poter vedere l’evoluzione del suo rapporto con Adam.

HAWKMAN

Chiudiamo il trio di nuovi eroi con Hawkman, personaggio che abbiamo già potuto vedere in Smallville, in Legends of Tomorrow, The Flash e Arrow. L’attore scelto in questo caso è Aldis Hodge, già visto in L’uomo invisibile e Il diritto di contare.

Creato nel 1940 da Gardner Fox e Dennis Neville, il personaggio di Hawkman ha raggiunto le ben dieci identità differenti nel corso degli anni. In Black Adam troveremo però Carter Hall, la versione originale del personaggio, reincarnazione del principe egiziano Khufu. Grazie al metallo alieno Nth proveniente da un’astronave Thanagariana precipitata sulla Terra, Carter si tramuta in un guerriero e combatte il crimine insieme a Hawkgirl, avatar della consorte del principe d’Egitto.

Da quello che si evince dal trailer, sembra che Hawkman si scontrerà con Black Adam in seguito a due visioni completamente differenti della giustizia. Carter crede nel diritto inalienabile alla vita e nel fare qualsiasi cosa per arrestare i criminali senza ucciderli. Al contrario di Adam, che sembra disposto a fare qualsiasi cosa per ottenere dei risultati.

