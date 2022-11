Black Adam e il legame con il protagonista di Shazam! | Speciale

Sono passate un paio di settimane da quando Black Adam è approdato nei cinema di tutto il mondo. Nonostante la critica non abbia particolarmente apprezzato il film diretto da Jaume Collet-Serra (Jungle Cruise), il pubblico sembra invece aver gradito la nuova pellicola ambientata nel DC Extended Universe. Un risultato possibile soprattutto grazie allo straordinario carisma di Dwayne Johnson, in arte The Rock, che ha interpretato Teth-Adam con grande passione. Peccato, però, che al momento la pellicola abbia registrato incassi solamente “buoni”, superando i trecento milioni di dollari, ma senza far gridare al miracolo. Cosa accadrà a Black Adam, quindi, lo scopriremo solo nei prossimi mesi.

È innegabile, però, che nel cuore dei nerd di tutto il mondo ci sia un sogno: vedere Adam scontrarsi con Shazam, interpretato al cinema da Zachary Levi. Ma perché questo desiderio? Semplice: perché i due personaggi sono estremamente legati l’uno all’altro, un po’ come Loki con Thor, per usare un paragone più marvelliano.

Recentemente è emerso che The Rock fece togliere alcuni elementi legati al suo personaggio dal film di Shazam, probabilmente in quanto poco interessato a vedere interagire tra loro questi due combattenti. Ma qual è il motivo di questo astio? Potrebbe essere collegato al rapporto tra i due personaggi nei fumetti? Proviamo a ragionarci insieme.

UN LEGAME ANTICO COME LA STORIA

Come abbiamo avuto occasione di affermare in uno speciale interamente dedicato a Black Adam, il possente guerriero è da sempre in conflitto con il mago Shazam, che in passato gli donò i superpoteri. Ci sono varie versioni delle origini di questo super villain, ma tutte quante finiscono nello stesso modo: con Shazam che priva Adam dei suoi poteri, impedendogli di tornare sulla Terra per lungo tempo.

A questo si aggiunge che, nelle due versioni più recenti del ritorno di Black Adam, il guerriero si lega indissolubilmente con la storia di Billy Batson. Secondo quanto scritto da Geoff Johns, infatti, i genitori di Billy stavano proprio esplorando la tomba nella quale era rinchiuso quando Adam torna in vita, legandosi al loro aiutante Teo Adam. Questa “rinascita”, inoltre, spinge il mago Shazam a reclutare qualcuno al quale assegnare i poteri per sconfiggere il guerriero. Poteri che, come sappiamo, verranno poi concessi proprio a Billy Batson.

UN PROBLEMA NELLA TRASPOSIZIONE

Cosa accadrebbe, quindi, se avvenimenti molto simili accadessero all’interno di un ipotetico Black Adam 2 o Shazam 3? Avremmo i due personaggi costretti a combattere, con la conseguente vittoria di Shazam e sconfitta di Adam, come si conviene all’epica supereroistica. Questo potrebbe dare vita a due problemi: il primo legato alla sceneggiatura del film con The Rock e il secondo a The Rock stesso.

In Black Adam si tenta più volte di convincere lo spettatore che il suo protagonista sia un villain. Che sia un personaggio diverso dalla miriade di supereroi che popolano ormai il grande e piccolo schermo. Il risultato finale, però, è nettamente differente dalla controparte a fumetti. Il Black Adam di The Rock è un eroe riluttante, ma che alla fine abbraccia la propria natura. Quello dei fumetti è un criminale disposto a uccidere il proprio nipote (un bambino) per evitare che gli metta i bastoni tra le ruote. Ecco che, di conseguenza, il conflitto tra i due supereroi diventa subito poco interessante, cadendo molto probabilmente in situazioni simili a quelle viste con la Justice Society del film ancora nelle sale.

Ipotizzando che questo sequel venga comunque realizzato, questo vorrebbe dire che il personaggio di Dawyne Johnson potrebbe subire una grande sconfitta per far vincere il più buono Shazam. Un finale che, ne siamo certi, potrebbe non far impazzire The Rock, perfettamente a proprio agio nel ruolo di eroe imbattibile. Se sia questo il motivo per cui l’attore vuole tenere le distanze dalla storyline di Shazam! non ci è dato saperlo, ma ammettiamo di sperare che in futuro questi due personaggi possano incontrarsi al cinema come sulla carta stampata.

E voi che cosa ne pensate? Vi è piaciuto Black Adam?