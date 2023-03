Creed III, cinque videogiochi sulla boxe da non perdere se si è cresciuti a pane e Rocky

Per tutti coloro che amano il pugilato, Creed III è senza dubbio uno dei film più importanti dell’anno. Terzo capitolo del rilancio cinematografico legato al mito di Rocky Balboa, la pellicola segna il debutto alla regia di Michael B. Jordan, qui nuovamente anche nel ruolo di protagonista. Creed, infatti, segue l’evoluzione di Adonis Creed, figlio del celeberrimo Apollo Creed visto nella saga di Rocky. Si tratta di un personaggio estremamente interessante, che dimostra per l’ennesima volta la bravura nel delineare la psicologia umana del suo creatore, il regista e sceneggiatore Ryan Coogler.

Negli ultimi anni la boxe non ha solo conquistato il pubblico del cinema, ma anche quello dei videogiochi. Videogiochi che ci permettono di vivere esperienze sempre più realistiche, in grado di rivaleggiare proprio con il grande schermo (e, in certi casi, persino superarlo). Scoprite insieme a noi i cinque titoli da non perdere se si è cresciuti con il desiderio di indossare i guantoni e salire su un ring per un match.

HEAVYWEIGHT CHAMP

Partiamo dalle basi. Heavyweight Champ è un pezzo di storia dell’industria videoludica targata SEGA. Non solo perché si tratta del primo picchiaduro a incontri mai realizzato, ma anche perché risulta un’opera del tutto perduta. Non esistono, infatti, copie funzionanti in via ufficiale o non ufficiale. Un risultato che lascia alle poche immagini disponibili il compito di ricordare al mondo della sua esistenza.

In ogni caos, Heavyweight Champ offriva un’inquadratura laterale di due pugili pronti a scontrarsi, riprodotti con grafica monocromatica. Tramite due controller dalla forma di due guantoni da boxe, i giocatori dovevano scegliere se sferrare un colpo alto o uno basso, in modo da prevalere sul proprio avversario. Un titolo semplice, ma che per il 1976 rimane un vero e proprio gioiello.

PUNCH-OUT

Facciamo un balzo in avanti di otto anni. Nel 1984 Nintendo pubblica Punch-Out, uno dei titoli di pugilato più amati di sempre. Molto interessante anche la scelta dell’inquadratura, che spezza lo schermo a metà per lasciare le informazioni sui combattenti nella parte superiore e lo scontro in quella inferiore. Scontro che viene visto dalle spalle del personaggio utilizzato dal giocatore e che, di conseguenza, dona grande immedesimazione nel combattimento.

Il successo di Punch-Out convince i suoi creatori a investire su questo franchise, arricchendolo di nuovi volti e di nuovi capitoli. Impossibile non pensare anche al remake uscito per Nintendo Wii, che riuscì a riportare l’attenzione sulla serie e a divertire moltissimi giocatori di tutto il mondo. Una piccola chicca: nonostante il protagonista rimanga senza nome nel primo episodio del 1984, verrà poi chiamato Little Mac a partire dal seguito. Un nome che i giocatori di Super Smash Bros. sicuramente non potranno mai dimenticare.

FIGHT NIGHT CHAMPION

Quinto capitolo della saga iniziata nel 2004, Fight Night Champion è disponibile su PlayStation 3 e Xbox 360 dal marzo del 2011. Da allora gli amanti della boxe ricordano con estremo trasporto il titolo sviluppato da EA Canada. Un titolo in grado di aggiungere anche un discreto comparto narrativo, che segue le vicende di Andre Bishop, un pugile dal passato tormentato in bilico tra una carriera promettente e il rischio di tornare in prigione.

Fight Night Champion permette inoltre di entrare ancora di più nel mondo della boxe, creando da zero un proprio atleta e caricando poi il suo design online. Questo ha permesso agli utenti di dare vita ai boxer più famosi, alcuni dei quali assenti nel titolo originale. Titolo che comunque vantava più di 50 combattenti. Un numero davvero impressionante, che dimostra per l’ennesima volta la passione del team di sviluppo per questo grande sport.

UNDISPUTED

Nonostante il carisma della boxe, per molti anni sono scomparsi i videogiochi in grado di richiamare il successo cinematografico di Rocky Balboa. Fino a quest’anno. A gennaio 2023 è entrato in Early Access Undisputed, un titolo dal potenziale immenso, sviluppato da Steel City Interactive. In questo gioco, erede spirituale proprio del già citato Fight Night, potremo utilizzare ben 55 atleti, realizzati con un comparto grafico estremamente realistico.

Il punto di forza della produzione, però, sta nella sua capacità di essere un’opera perfetta non solo per gli amanti della boxe, ma anche per l’utente più casual. Il gioco è infatti estremamente intuitivo e frenetico, ma presenta alcuni accorgimenti davvero interessanti. Basti pensare alla gestione della stamina, da tenere sott’occhio per evitare che l’avversario riesca a superare la nostra difesa. Al momento il gioco non presenta una modalità Carriera, ma speriamo che possa venire introdotta in futuro. Il potenziale, in ogni caso, è per ora già altissimo.

CREED: RISE TO GLORY

Qual è il passaggio successivo al farti giocare un incontro di boxe? Semplice: farti vivere un incontro di boxe. Creed: Rise to Glory è un titolo sviluppato da Survios e disponibile dal 2018 per i migliori visori VR. Stiamo parlando di un gioco ispirato proprio al film con protagonista il Michael B. Jordan citato in apertura, che ci permetterà di indossare dei guantoni virtuali e scontrarci con tutti i personaggi iconici del franchise di Rocky.

Impossibile non rimaner ammaliati da questo titolo, che ci fa sentire la fatica, la tensione e (più di quanto possiate immaginare) anche il sudore che si respira sul ring. Creed: Rise to Glory è recentemente tornato a far parlare di sé grazie alla nuova versione per PlayStation VR 2. Se siete entrati in possesso del nuovo visore targato Sony e amate questo sport, ora sapete dove investire i vostri soldi!

