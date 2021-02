La leggendaria eredità di Kubrick sembra non tramontare mai. I produttorihanno opzionato i diritti per Lunatic At Large, la sceneggiatura “perduta” che sarebbe dovuta diventare un film diretto proprio da Stanley Kubrick. La produzione dovrebbe partire sul finire del 2021.

La sceneggiatura di Lunatic At Large è stata ritrovata dopo la morte del regista nel 1999. Si tratta di un thriller scritto dallo storico collaboratore Jim Thompson e basato su un’idea di Kubrick stesso. Lo sceneggiatore era stato assunto per lavorare alle sceneggiature di Rapina a mano armata (1956) e Orizzonti di gloria (1957). Stanley Kubrick aveva già maturato l’intenzione di dirigere Lunatic At Large sin dagli anni ’50 ed era pienamente soddisfatto di quanto scritto da Thompson. Lo sviluppo e la regia di Spartacus rovinarono però i suoi piani e gli fecero mettere da parte le 70 pagine già completate di trattamento.

Sappiamo che il progetto venne archiviato, ma non dimenticato da Stanley Kubrick che continuò a volerlo dirigere. Lunatic At Large è uno dei tre film mai portati a termine, insieme a The Aryan Papers e Napoleon. Il primo è un film sull’olocausto che aveva sviluppato negli anni ’90, lasciandolo però riposare negli archivi dopo avere visto (e non gradito) Schindler’s List. Il secondo film era il colossal dei sogni: un progetto studiato per oltre trent’anni dedicato alla vita di Napoleone Bonaparte.

Nel 2013 Steven Spielberg, che aveva realizzato A.I, intelligenza artificiale, un’altro film pensato da Stanley Kubrick, ma mai girato, annunciò lo sviluppo di una serie basata proprio su Napoleon. BBC doveva produrre la sceneggiatura scritta da Spielberg, ma il progetto è “sparito dai radar” poco dopo, probabilmente venendo annullato a causa dell’imponente sforzo produttivo richiesto. Anche Kubrick negli anni ’70 era consapevole della portata colossale dell’opera. Lo definì “il miglior film mai realizzato”, qualora fosse riuscito a portarlo a termine.

Per quanto riguarda Lunatic at Large non è la prima volta che Hollywood tenta di portare la storia sul grande schermo. Sin dal 2006 le case di produzione si interessarono al progetto. Nel 2010 si vociferò di una versione con protagonisti Sam Rockwell e Scarlett Johansson. Anche questa finì nel nulla.

Nel settembre del 2020 si ritornò a parlare del film grazie ad un’allusione di Terry Gilliam il quale, in un’intervista riportata da La Repubblica aveva raccontato di essere in procinto di girare un film basato su un’idea di Kubrick. Aveva già la sceneggiatura e il cast, ma il coronavirus e il lockdown hanno impedito di andare sul set. Non è chiaro se il regista sia ancora collegato al progetto o meno.

Il produttore Galen Walker ha rilasciato una dichiarazione dicendo:

L’opportunità di portate sullo schermo un progetto di Stanley Kubrick dopo tutti questi anni è un sogno che si realizza. Non vediamo l’ora di creare un film fedele al suo stile unico e alla sua visione.

Lunatic at Large è un thriller psicologico, con un’atmosfera alla Agatha Christie. É ambientato nella New York del 1956 (pare che l’epoca non verrà attualizzata, ma mantenuta come un film in costume). La trama ruota intorno a un mistero: in un gruppo di persone c’è un fuggitivo da un manicomio della zona. Quale di loro sarà?

Ecco alcuni personaggi e alcune situazioni presenti nel trattamento; sappiamo che si racconterà di Johnnie Sheppard, un ex lavoratore di un parco divertimenti che ha delle grosse difficoltà nel controllo della rabbia. Joyce invece è un ubriacone incontrato da Sheppard in una taverna che ricorda i dipinti di Hopper. Ci sarà un inseguimento tra auto sui binari di un treno e una interludio romantico in uno spettrale rifugio di montagna. Nel trattamento curato da Kubrick sono presenti anche scene con i freaks del circo ambientate di notte mentre il protagonista vaga sperduto tra i tendoni.

Cosa ne pensate dell’idea di purare alla luce Lunatic at Large, il film mai prodotto da Stanley Kubrick? Fatecelo sapere nei commenti

Fonte: Hollywoodreporter, Looper