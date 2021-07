Man of Tai Chi va in onda su Italia 2 questa sera alle 21:15 e in replica domani sera alle 23:16

Quando un film costa 25 milioni di dollari e ne incassa poco più di 5 è facile indicarlo come un flop. Come si fa però quando un film costato 25 milioni e che ne ha incassati 5 è bello, e non solo, è anche un passaggio importante nella carriera di uno degli attori più amati di questi ultimi anni? Man of Tai Chi è piaciuto a pochissime persone: John Woo, per esempio, e gran parte della critica, mentre il pubblico in sala l’ha ricevuto con molto meno entusiasmo. Ed è un peccato, perché se uscisse oggi, dopo l’esperienza di John Wick e la ritrovata fama dell’attore, forse verrebbe accolto in tutt’altro modo, e avrebbe finalmente la fama che si merita; invece è uscito nel 2013, e rimane solo un capitolo un po’ sconosciuto, ma non per questo meno decisivo, della parabola del fu Neo.