è finalmente arrivato anche nei cinema italiani: il blockbuster disegna il ritorno della saga di Neo e Trinity quasi vent’anni dopo la conclusione della trilogia. Molte cose sono cambiate davanti e dietro la macchina da presa: dai talent coinvolti per alcuni personaggi agli artisti che si sono occupati di fotografia, effetti visivi, musiche. Il film è poi diretto solo da una delle due sorelle Wachowski, e ha un’origine molto particolare, come racconta la stessa Lana nelle interessanti note di produzione.

Lana Wachowski:

Tutta la mia arte deriva da un luogo emotivo. Penso alle cose in maniera intellettuale, ma tutto è guidato dalle sensazioni. Il desiderio di dire qualcosa con il cuore, rivolto al cuore delle persone. E tutto mi è apparso più chiaro nel corso della mia carriera. Per me “Cloud Atlas” è stato un film innovativo, artisticamente, e poi Sense8 è stato probabilmente il mio film più autobiografico, la vera me. E ho voluto mettere la stessa anima nella trilogia. La trilogia è un amore bellissimo, la lotta dell’essere umano e il significato delle nostre vite—nel film c’è questo e molto altro. Quando ero più giovane, ero combattuta da tutto questo. Ma, volevo che questa me più adulta, questo cuore più grande, facesse parte della trilogia di “The Matrix”. Questa è una delle ragioni per cui ho scelto di tornare. Dopo aver terminato Sense8 , che è stata l’esperienza più alta, ci sentivamo come se non avessimo più nulla da fare. Neanche Lily voleva continuare a fare film, perciò decidemmo che per il momento bastasse così. Poi i nostri genitori si sono ammalati, e io e mia moglie siamo tornati a Chicago sistemandoci a casa loro, prendendoci cura di loro negli ultimi momenti delle loro vite. Una notte, mi sono svegliata in preda al panico, e con il dolore che stavo provando per i miei genitori in fin di vita, il mio cervello ha immaginato una storia che sarebbe stata di sollievo. Quindi, questi due personaggi che erano morti, una notte sono risorti e io li ho riportati in vita—Neo e Trinity. Ed ho immediatamente risposto al gancio dell’idea con la quale mi ero svegliata, così sono andata al piano di sotto ed ho iniziato a scrivere.

Lana Wachowski:

Sono evoluta come persona ed artista, sentendomi sempre più a mio agio con le incertezze—in realtà hanno iniziato a piacermi. Ad esempio, il sole è il mezzo più aleatorio per dare la luce a un film. È sempre imprevedibile. Non sai mai quello che ti può dare. Non sai mai come rimbalzerà, quale quantum magico aggiungerà ad un’immagine. E all’inizio ero terrorizzata dal sole, perché non sapevo mai cosa avrebbe fatto. Poi ho conosciuto John Toll, e lui mi ha insegnato ad amare il sole. E amare il sole mi ha portato ad amare l’incertezza. Quando un attore crea magia in un momento in cui il sole splende, formano cose che non avresti mai immaginato—è come la più grande delle energie—e per me è un’emozione fortissima. Perciò, eravamo sempre alla ricerca e cambiavamo di continuo. Poi è arrivato James e si è innamorato di questo stile—ognuno ha la sua cinepresa e gira dal suo punto di vista, cercando di cogliere attimi, di cogliere la bellezza. Il sole splende ed è perfetto per 20 minuti, così abbiamo provato a girare una scena di dialogo di sei pagine, in quel breve lasso di tempo. Quasi in tempo reale, abbiamo girato panoramiche, piani americani e primi piani. Tutto quello che ci serviva in modo improvvisato. E questo è ciò a cui ho provato di rimanere fedele, quando sono tornata nel mondo di “Matrix Resurrections”. Invece di essere ancora precisa, ho scelto di portare l’energia dell’improvvisazione.

Keanu Reeves:

Carrie-Anne Moss:

Come era prima di girare la trilogia… era veramente difficile fare tutte le cose alla perfezione. Rimanere immobili. All’epoca potevo sentire la voce di Lana nella mia testa. Non è semplice da spiegare, ma sembrava che io fossi la sua estensione mentre interpretava la parte. Ho sempre sentito di dovermi mettere al servizio dei miei registi—ma non succede ogni volta, e non so spiegare il perché. Ma, dopo l’esperienza di attrice in tre film, mi sono arresa al fatto di dovermi mettere al servizio di una visione creativa. Non ho mai combattuto per le mie idee—non è che avessi un punto di vista ma cercassi di essere umile. Era una trasmissione che c’era fra di noi che ha creato lei, ha creato Trinity.

Diventa interessante, perché il modo in cui lavora adesso Lana, è assolutamente il modo che piace a me di lavorare. Mi ricorda quando facevo lezione di recitazione—tutto il bello di quel tempo—e l’insegnante ti lanciava delle idee. Adoro quel tipo di ambiente. Richiede molta flessibilità e di essere completamente a disposizione per ogni cosa, che secondo me è la cosa migliore. Nelle scene di azione… non ho un gran talento per le arti marziali. Imparo le mosse come fosse una danza con la flessibilità richiesta, Non ho proprio tanta maestria. Perciò, è lì che devo continuare ad essere flessibile mentalmente, perché all’improvviso, tutto cambia—parte A e C, ma ho imparato anche A, B, C, D. Ma è bello essere pungolati. Mi ricordo le sensazioni di essere madre di tre figli piccoli—vivi in una sorta di nido confortevole. E poi tornata al lavoro, mi sembrava quasi di non riuscire a parlare alle persone, perché avevo parlato a delle persone piccole per così tanti anni. Avevo quasi timore di uscire dalla mia piccola vita… ma nonostante tutto, dato che era una vita così comoda, mi è piaciuto abbandonarla per un po’. Anche se lasciare la mia comfort zone è stato importante, e questo progetto mi ha aiutato a farlo ad un livello completamente differente. In realtà mi ha fatto diventare una madre migliore, perché ho dovuto far spazio ai miei figli affinché uscissero dalla loro comfort zone, in un modo che una madre naturalmente non vorrebbe mai. Si pensa sempre a tenerli al sicuro e vicino a sé stessi. Si tratta veramente di arte che comunica con la vita. E la vita che comunica con l’arte, proprio quello che stiamo facendo. Lana voleva che lo facessimo ed è l’unico modo in cui lei voleva che lo facessimo. Farne parte è stato veramente bellissimo.