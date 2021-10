Mulholland Drive, vent’anni di enigmi firmati David Lynch

“Riservato ai solutori più abili”.

Chiunque abbia almeno una volta giocato con La settimana enigmistica o con uno degli innumerevoli tentativi di imitazione vantati dalla rivista si sarà imbattuto prima o poi in questa formula, che indica un cruciverba o altresì un enigma particolarmente complicato da districare, e serve quasi a consolare chiunque decida di provarci fallendo clamorosamente. David Lynch è considerato, tra le altre cose, un autore riservato ai solutori più abili, e Mulholland Drive, che oggi compie vent’anni dall’uscita nelle sale americane, come uno dei suoi enigmi più affascinanti e intricati. Il genere di film che va visto con un blocco di appunti a fianco, e con il dito fermamente piantato sul tasto rewind, per usare una terminologia che andava bene nel 2001; un film incomprensibile, che richiede lunghi viaggi nei meandri di Google per venirne a capo.