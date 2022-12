Forse è una buona notizia o forse no, a seconda di come la sì voglia vedere, ma nel 2022 i peggiori film sono tornati a uscire anche in sala. Certo le piattaforme ne sfornano in grandi quantità senza nessun problema, ma da quest’anno sono tornati in sala anche i film che non funzionano, quelli che purtroppo abbiamo giudicato insufficenti. Rispetto alle classifiche delle passate annate quella di quest’anno ha un numero molto piccolo di film sconosciuti, minuscoli e amatoriali, ma vanta titoli e nomi altisonanti, molti potremmo considerarli proprio fallimenti d’autore.

Nella classifica trovate i peggiori film visti nel 2022 secondo i nostri critici.

10. Nella bolla

C’è da rimanere sempre stupiti quando un regista e sceneggiatore di buon livello tirano fuori un film così sbagliato come Nella bolla