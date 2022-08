Stella Dallas del 1925 diretto da Henry King è stata la pre-apertura della Mostra del cinema di Venezia

L’aveva promessa la chicca Alberto Barbera, l’aveva detto in conferenza stampa che quel film poco conosciuto e poco visto (anche lui ha ammesso di non averlo mai visto prima) scelto per la pre-apertura di quest’anno sarebbe stata una cosa speciale. E lo è stato. Stella Dallas, nella versione originale di Henry King del 1925, musicato dal vivo e restaurato, è probabilmente il film più lucente e sorprendente che si sia visto in una pre-apertura veneziana almeno dai tempi di Maciste alpino.

Non solo, è uno straordinario documento sul cinema femminile in anni in cui questo era il più importante e prodotto ad Hollywood (mentre a noi oggi arrivano più che altro i film maschili dell’epoca).

La storia è quella di una donna povera che sogna il salto sociale e, morto l’orribile padre, sposa un uomo altolocato con il quale però non è felice. Separatosi da lui cresce la figlia Laurel da sola, e...