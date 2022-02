è senza dubbio uno dei personaggi più complessi da portare al cinema. Questo non a causa di una qualche necessità legata agli effetti speciali, ma per le molteplici versioni a fumetti delche sono state create nel corso degli anni.

Creato da Bill Finger e Bob Kane nel 1939, il primo Batman non si faceva problemi a uccidere i criminali e spesso veniva fatto scontrare persino con personaggi sovrannaturali come vampiri e licantropi. L’arrivo di Robin spinse gli autori ad abbassare i toni, cercando di vendere il fumetto a un’utenza più ampia e variegata. Una mossa che portò anche alla serie tv con protagonista Adam West, da sempre nel cuore degli appassionati del Pipistrello di tutto il mondo. Anno dopo anno troviamo un ritorno alle atmosfere più cupe, l’arrivo dei grandi eventi come Crisi sulle Terre Infinite e il lento passaggio al linguaggio supereroistico più classico. Linguaggio utilizzato anche oggigiorno dagli autori della DC Comics.

Capirete quindi che, nel trasporre il personaggio al cinema, se si fanno contenti alcuni fan se ne fanno scontenti altri. Per questo motivo, l’apprezzamento per un film di Batman o per un altro è spesso dovuto al mero gusto personale. Da un lato il fascino oscuro delle due pellicole di Tim Burton, dall’altro il realismo per certi versi estremo di Christopher Nolan. Tra questi abbiamo le opere folli (e per molti “trash”) di Joel Schumacher e l’inserimento del Batman di Ben Affleck nelle storie ideate da Zack Snyder.

Ma cosa ci aspettiamo da The Batman, film in arrivo il 3 marzo?

Da quanto mostrato sembra che il regista di Cloverfield abbia deciso di prendere un pizzico di quel realismo nolaniano (permetteteci il termine) e di fonderlo con le atmosfere di Burton. Per completare la ricetta, Reeves ha inserito un elemento spesso tralasciato dagli altri autori: il lato investigativo dell’Uomo Pipistrello. Nei fumetti Batman viene spesso descritto come “il più grande detective del mondo”. Bruce Wayne, infatti, non è solo un uomo dalla grande prestanza fisica e disponibilità economica, ma è anche spaventosamente intelligente. Un’abilità fondamentale per seguire le tracce dei criminali e per riuscire a sbatterli nuovamente nel manicomio di Arkham.

LEGGI ANCHE – The Batman, Matt Reeves non ha alcuna fretta di mettere in cantiere il sequel

La scelta di inserire come villain principale proprio l’Enigmista ci viene in aiuto proprio in questo senso. Il pubblico potrà scoprire un lato di Batman per certi versi inedito, accompagnato da un passato oscuro e violento. Anche la rabbia e il desiderio di vendetta nel cuore di Bruce è un elemento apparentemente centrale della storia del personaggio. Elemento che speriamo di veder portato all’estremo in questo film, nel tentativo di dimostrare a tutti come le azioni del Crociato Incappucciato rischino di minare la sanità mentale del suo alter ego diurno.

Altra caratteristica che speriamo di ritrovare è la presenza di diversi gadget tecnologici. Abbiamo già potuto apprezzarne alcuni nel Batman di Snyder, ma questa volta speriamo di poter assistere allo step successivo. Batarang, rampino, bombe al plastico e altri strumenti di questo genere sono all’ordine del giorno per il Pipistrello dei fumetti e per quello dei videogames. Proprio dalle opere videoludiche di Rocksteady, a quanto pare, Reeves si è fatto ispirare per il nuovo design del costume. Un design appuntito, squadrato, che trasmette anche un atteggiamento più violento rispetto al passato. Ci aspettiamo quindi una cura maggiore nell’estetica del Cavaliere Oscuro, che presenta numerosi elementi iconici che donano carisma alla sua figura.

Concludiamo con la speranza di poter esplorare alcuni luoghi iconici di Gotham City. Luoghi come la sede centrale del GCPD, il già citato Arkham Asylum e la (quasi certa) villa dei Wayne. Ci piacerebbe che il film riuscisse a trasmettere un immaginario stratificato e profondo, in grado di farci percepire i problemi di una città oscura (come il suo cavaliere) e marcia fino al midollo.

Noi ovviamente saremo presenti in sala il 3 marzo per scoprire se le nostre aspettative saranno rispettate o meno. E voi? Avete intenzione di andare al cinema per vedere The Batman? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e continuate a seguirci per non perdere i numerosi articoli inerenti all’Uomo Pipistrello in arrivo nei prossimi giorni.

Qua sotto trovate linkati i resoconti della nostra intervista col regista di The Batman Matt Reeves:

Vi ricordiamo che BadTaste è anche su Twitch!