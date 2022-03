Con il suo arrivo nei cinema di (quasi) tutto il mondo, The Batman ha riportato l’attenzione sul supereroe della DC Comics. Negli ultimi anni, infatti, i film di Zack Snyder non sono riusciti a conquistare del tutto gli spettatori, pur presentando un solido Bruce Wayne interpretato da Ben Affleck. Nel mercato videoludico, invece, sono passati già sette anni dall’uscita di Batman: Arkham Knight, ultimo capitolo della fantastica saga sviluppata da Rocksteady Studios. Si sentiva quindi il bisogno di tornare a Gotham City, per respirare la malsana aria di una delle (fittizie) cittadine più interessanti d’America.

Il film di Matt Reeves, disponibile dal 3 marzo al cinema, è una vera e propria boccata di aria fresca. Un’opera in grado di prendere la mitologia del Pipistrello e di avvicinarla maggiormente ad alcune opere a fumetti tanto care ai fan. Per questo motivo, infatti, abbiamo deciso di darvi qualche consiglio sulle principali graphic novel da leggere. Graphic novel semplicemente immortali, che tutti dovrebbero leggere una volta nella vita. Fan del personaggio o meno.

BATMAN: HUSH

Per ogni personaggio dei fumetti esiste una storia in grado di riassumerne perfettamente tutte le principali caratteristiche. Per Batman quella storia è senza dubbio Hush, miniserie scritta da Jeph Loeb e realizzata da Jim Lee (matite), Scott Williams (chine) e Alex Sinclair (colori). In quest’avventura del 2002 troviamo non solo tutti i principali villain che hanno reso difficile la vita al Cavaliere Oscuro, ma anche tutte quelle sfaccettature che hanno reso l’alter ego di Bruce Wayne tanto interessante ai lettori di tutto il mondo. Mistero, tensione e indagini in pieno stile noir si alternano a scontri emozionanti e a una trama in grado di far restare col fiato sospeso dalla prima all’ultima pagina.

Viste alcune somiglianze con l’atmosfera stabilita da Matt Reeves nel suo film, questa è sicuramente l’opera che più vi invitiamo a recuperare nel caso foste rimasti estasiati dalla pellicola.

BATMAN: IL LUNGO HALLOWEEN

Impossibile poi non citare Il lungo Halloween, opera scritta sempre da Jeph Loeb e disegnata da un magnifico Tim Sale. In questa storia del 1996 troviamo molti elementi presenti anche in The Batman, come il marciume della criminalità nella quale sguazza Gotham City e le difficoltà quotidiane sofferte dall’ultimo rampollo della famiglia Wayne. Aggiungeteci anche la presenza di Selina Kyle (Catwoman) e capirete perché ci sentiamo di consigliarne la lettura a tutti voi.

Batman: Il lungo Halloween è un fumetto maturo e diretto, che tratta Gotham City come un malato da curare. Un titolo perfetto se del film di Reeves vi ha affascinato l’ambientazione e, più in generale, l’atmosfera cupa che permea la cittadina del Crociato Incappucciato.

L’ENIGMISTA

Tra i principali punti di forza di The Batman c’è però anche il suo villain. L’Enigmista di Paul Dano è semplicemente sensazionale e, per questo motivo, ci sentiamo di consigliarvi anche qualche altra storia oltre a Hush che lo veda coinvolto. Per il mood trasmesso da Reeves, Cavaliere Oscuro, Città Oscura di Peter Milligan e Jim Aparo è senza dubbio il fumetto che fa per voi. Dimenticatevi l’Edward Nigma simpaticone di Jim Carrey e date il benvenuto a un personaggio oscuro e violento. Attenzione al finale: avvincente, ma con quel pizzico di sovrannaturale del quale avremmo fatto volentieri a meno. Ottimi anche Anno Zero di Scott Snyder e Greg Capullo e La Guerra degli Scherzi e degli Enigmi di Tom King e Mikel Janin. Il primo vede l’Enigmista affrontare un Batman ancora inesperto, mentre nel secondo troviamo Bruce e Nigma costretti ad allearsi per affrontare il Joker. Ma ci sarà davvero da fidarsi del folle criminale?

Questi sono i principali fumetti che vi consigliamo di recuperare in occasione dell’uscita di The Batman al cinema. Certo, ci sarebbero numerose altre opere da leggere. Opere come The Killing Joke, Arkham Asylum, Amore Folle, Vittoria Oscura, Il ritorno del Cavaliere Oscuro e Anno Uno, ma ci allontaneremmo leggermente dalla recente trasposizione del personaggio attuata dal regista di Cloverfield.

E voi che cosa ne pensate? Avete già letto qualcuna di queste storie del Crociato Incappucciato, oppure non vi siete mai avvicinati ai fumetti dell’Uomo Pipistrello? Fatecelo sapere con un commento qui sotto o, se preferite, attraverso le pagine social di BadTaste.it.