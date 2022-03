Attenzione: l'articolo contiene spoiler

The Batman è senza dubbio la trasposizione cinematografica più fedele al personaggio ideato da Bob Kane e Bill Finger. L’atmosfera cupa del film di Matt Reeves mette in scena un Cavaliere Oscuro alle prime armi, ma che da due anni si scontra con la malavita che imperversa a Gotham City. L’arrivo dell’Enigmista, però, cambia lo status quo una volta per tutte. Lo stesso Batman si rende conto di quanto la sua presenza possa ispirare nuovi folli criminali e quanto questi possano mettere in crisi la città del Pipistrello.

Ma quali sono i villain che potrebbero nascere dal finale di The Batman? Una domanda alla quale tentiamo di dare una risposta in questo articolo, ma che per farlo ci costringerà a entrare nella pericolosa area spoiler.

JOKER E IL PINGUINO

Partiamo dai personaggi già introdotti e, per certi versi, più prevedibili. Il Pinguino interpretato da Colin Farrell è sicuramente uno dei villain che ci aspettiamo di vedere nella prossima pellicola (anche se al momento sappiamo di sicuro che comparirà in una serie tv tutta sua). Dopo aver preso il posto di Carmine Falcone, è ora Oswald Cobblepot a gestire l’Iceberg Lounge e gran parte della malavita di Gotham. Come questo influenzerà il personaggio, però, non ci è ancora dato saperlo.

Nella sequenza finale abbiamo visto l’Enigmista (Paul Dano) interagire con il Joker di Barry Keoghan, anche se quest’ultimo non viene mai fatto vedere in volto. Matt Reeves ha già confermato di non voler utilizzare il clown del crimine nel prossimo film, ma allo stesso tempo bisogna evitare che il pubblico si dimentichi di questa scena. Non ci stupirebbe quindi vedere il design completo del Joker nella futura scena post credit, in modo da annunciare l’arrivo del personaggio nel terzo film. Dopotutto sognare non costa nulla, giusto?

HUSH

Al di là di questi due nemici del Crociato Incappucciato, il villain che riteniamo perfetto da portare su schermo è Hush. Amico d’infanzia di Bruce Wayne, Thomas Elliot è da sempre stato invidioso della vita del ricco orfano di Gotham. Nel film di Reeves troviamo un giornalista con lo stesso cognome che, dopo aver dichiarato di voler rivelare al mondo il segreto dei Wayne, venne fatto uccidere dal padre di Bruce. Il sito rataalada.com (ECCO TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DAL VIRALE) riporta inoltre il nome “Hush” proprio sul video del giornalista defunto, ribadendo il collegamento tra la famiglia Elliot e il criminale visto nei fumetti. Senza dover per forza andare a pescare tra i nemici più famosi del Pipistrello, Hush potrebbe essere la scelta migliore per dare vita a qualcosa di mai visto al cinema.

DUE FACCE E BANE

Se è vero che “morto un procuratore distrettuale se ne fa un altro”, nel prossimo film potremmo vedere anche l’arrivo di una nuova versione di Due Facce. L’Enigmista, infatti, uccide il precedente procuratore, lasciando spazio alla possibile entrata in scena di Harvey Dent. Discorso simile anche per Bane, che vede un riferimento visivo all’interno di The Batman. Durante lo scontro finale, l’Uomo Pipistrello si inietta una misteriosa sostanza verde fosforescente per rimettersi in piedi. Un liquido che in molti hanno rapidamente classificato come adrenalina, ma che i fan del fumetto hanno subito collegato al Venom, il siero che trasforma Bane in un gigantesco colosso muscoloso. Forse è troppo poco per prevedere l’arrivo del personaggio sul grande schermo, ma sicuramente è un indizio che ci lascia ben sperare per il futuro del villain.

LA CORTE DEI GUFI

Chiudiamo poi con la Corte dei Gufi, setta che da decenni si nasconde tra le mura di Gotham City. Non ci sono elementi nel film di Reeves che ci facciano pensare all’introduzione della Corte, ma sono anni che il pubblico spera di vedere questi (relativamente) recenti avversari combattere contro Batman. Il mix di segreti e intrighi che avvolgono il passato di Gotham è anche uno dei temi chiave di questo nuovo punto di partenza cinematografico del supereroe DC. Un tema che potrebbe anche venire espanso con la prossima avventura del Pipistrello, magari collegando proprio la Corte dei Gufi a un villain come Hush.

Insomma: The Batman ci è piaciuto davvero molto e non vediamo l’ora di vedere il Bruce Wayne di Robert Pattinson tornare al cinema a fronteggiare dei nuovi villain. L’ottimo world building realizzato dal regista di Cloverfield ha scatenato le nostre fantasie come non accadeva da tempo e ora attendiamo trepidanti le serie TV collegate a questo immaginario inedito. E voi che cosa ne pensate? Siete rimasti affascinati dalla recente opera dedicata al Cavaliere Oscuro, oppure preferite le iterazioni passate del personaggio? Fatecelo sapere con un commento qui sotto o, se preferite, attraverso le pagine social di BadTaste.it.