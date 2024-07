La Sony ha diffuso in rete il primo trailer di Afraid, thriller precedentemente intitolato They Listen targato Columbia Pictures e Blumhouse con protagonisti John Cho e Katherine Waterston

Scritto e diretto da Chris Weitz (About a Boy) il lungometraggio segue Curtis (Cho) e la sua famiglia, selezionati per testare un nuovo rivoluzionario dispositivo domestico: un assistente digitale chiamato AIA. Portando la casa intelligente a un livello superiore, una volta che l’unità e tutti i suoi sensori e telecamere sono installati nella loro casa, AIA sembra in grado di fare tutto. Impara i comportamenti della famiglia e inizia ad anticipare le loro esigenze. E può assicurarsi che niente, e nessuno, intralci la sua strada.

L’uscita del film nelle sale americane è prevista per il 30 agosto. Del cast fanno parte anche Havana Rose Liu, Lukita Maxwell, David Dastmalchian e Keith Carradine.

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate