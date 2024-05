All We Imagine As Light è un film di Payal Kapadia con Kani Kusruti, Divya Prabha, Chhaya Kadam, Hridhu Haroon, in concorso alla 77 esima edizione del Festival di Cannes.

All We Imagine As Light: la trama

A Mumbai, la routine dell’infermiera Prabha viene sconvolta quando riceve un regalo inaspettato dal marito da cui è separata. La sua giovane coinquilina, Anu, cerca invano di trovare un posto in città dove essere intima con il suo ragazzo. Un viaggio in una città balneare permette loro di trovare uno spazio dove i loro desideri possono manifestarsi.

