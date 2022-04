Finalmente disponibile per l’ascolto le prime due tracce della colonna sonora di, il film di David Yates dal 13 aprile al cinema, per la terza volta curata da James Newton Howard.

Il primo brano, che potete ascoltare qui in alto, è una suite intitolata esattamente come il film e presenta una serie di richiami ai primi due capitoli di Animali Fantastici.

Il secondo brano, come potete ascoltare a seguire, è intitolato “La stanza di cui necessitiamo”, ovvero la celebre Stanza delle Necessità che abbiamo scoperto in Harry Potter e l’Ordine della Fenice. La traccia contiene un omaggio di non poco conto a un brano della colonna sonora di John Williams realizzata per Harry Potter e la Pietra Filosofale.

Animali Fantastici: I segreti di Silente diretto ancora una volta da David Yates e su una sceneggiatura firmata da J.K. Rowling e Steve Kloves (sceneggiatore della saga di Harry Potter) arriverà nei cinema italiani il 13 aprile.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.