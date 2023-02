Batman: la Warner “modernizza” il trailer del film di Tim Burton

La Warner Bros ha caricato sul canale YouTube della DC Comics una versione “modernizzata” del trailer di Batman, la leggendaria pellicola del 1989 diretta da Tim Burton e interpretata da Michael Keaton, Jack Nicholson e Kim Basinger.

Potete ammirare il filmato nella parte superiore di questa pagina.

A Lucca Comics & Games 2022, abbiamo avuto la possibilità di chiacchierare un po’ di Batman proprio insieme a Tim Burton. Trovate la nostra intervista direttamente qua sotto.

Vi ricordiamo che il Batman di Michael Keaton tornerà anche in The Flash, il cinecomic di Andy Muschietti con Ezra Miller in uscita a giugno nelle sale.

