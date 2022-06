aveva promesso al mondo intero che il primo trailer disarebbe arrivato l’8 giugno e, naturalmente, è stato di parola.

La Warner Bros ha difatti pubblicato in rete il primo filmato promozionale dell’attesissimo kolossal che arriva dopo mesi e mesi in cui sia lo studio che The Rock hanno giocato e stuzzicato la curiosità dei fan diffondendo un sacco di materiali dal backstage del blockbuster.

Da quando Dwayne Johnson ha svelato la data di diffusione del trailer di Black Adam, abbiamo assistito a un gustosissimo conto alla rovescia grazie alle varie foto postate sui social da The Rock. Ma ora tocca appunto al trailer che potete trovare nella parte superiore di questa pagina in italiano e qua sotto in lingua originale.

Black Adam, la sinossi e i dati di produzione del film con The Rock:

Da New Line Cinema arriva l’avventura d’azione “Black Adam”, il primo lungometraggio in assoluto ad esplorare la storia del Supereroe DC, interpretato da Dwayne Johnson, e diretto da Jaume Collet-Serra (“Jungle Cruise”).

Quasi 5.000 anni dopo che gli sono stati conferiti i poteri onnipotenti delle antiche divinità, e imprigionato altrettanto rapidamente, Black Adam (Dwayne Johnson) viene liberato dalla sua tomba terrena, pronto a scatenare la sua forma unica di giustizia nel mondo moderno.

Johnson recita al fianco di Aldis Hodge (“City on a Hill”, “Quella notte a Miami”) nei panni di Hawkman; Noah Centineo (“Tutte le volte che ho scritto ti amo”) nei panni di Atom Smasher; Sarah Shahi (“Sex/Life”, “Rush Hour – Missione Parigi”) in quelli di Adrianna; Marwan Kenzari (“Assassinio sull’Orient Express”, “La Mummia”) è Ishmael; Quintessa Swindell (“Voyagers”, “Trinkets”) è Cyclone; Bodhi Sabongui (“A Million Little Things”) è Amon, mentre Pierce Brosnan (i franchise di “Mamma Mia!” e James Bond) interpreta il Dr. Fate.

Collet-Serra ha diretto il film da una sceneggiatura di Adam Sztykiel, Rory Haines e Sohrab Noshirvani, su una screen story degli stessi Adam Sztykiel, Rory Haines e Sohrab Noshirvani, basata sui personaggi DC. Black Adam è stato creato da Bill Parker e C.C. Beck. I produttori del film sono Beau Flynn, Dwayne Johnson, Hiram Garcia e Dany Garcia, con Richard Brener, Walter Hamada, Dave Neustadter, Chris Pan, Eric McLeod, Geoff Johns e Scott Sheldon.

Black Adam, il kolossal DC Comics con The Rock, sarà al cinema il 20 ottobre 2022.

Quanto attendete il cinecomic con protagonista The Rock? Potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto a patto di essere abbonati a BadTaste+. BadTaste è anche su Twitch!