Black Adam, The Rock allude a Superman: “È stato in panchina troppo a lungo”

In una recente intervista per la promozione di Black Adam si è parlato molto di Superman, il personaggio di Henry Cavill apparso per l’ultima volta sul grande schermo nel 2017.

Dwayne Johnson ha ammesso di aver pensato molto alla WWE e a come funziona la “programmazione” nel mondo del wrestling per stendere un piano a lungo termine. Ha poi risposto all’ennesima domanda su un eventuale scontro con Superman:

Credo che il primo pugno sarebbe di Black Adam, ma non sono certo che il suo sarebbe anche l’ultimo. Sono cresciuto da fan della DC e amo Superman. Amavo Superman e lo amo ancora.

Ha poi ammesso di aver già in mente come sarebbe un ipotetico film con Black Adam e Superman:

Ho tutto chiaro, su come sarebbe la scena, su come sarebbe il film e su come sarebbero i successivi tre film. Che succeda o no, risulta di grande aiuto avere già le idee chiare.

È infine tornato a fare un paragona con il wrestling, spiegando di aver sempre tenuto conto dei desideri dei fan. E lo stesso vale per Black Adam:

Abbiamo dato vita a Black Adam, la forza più potente e inarrestabile di questo pianeta. La forza più potente e inarrestabile nell’intero universo è stata in panchina per troppo tempo.

Black Adam, in arrivo nelle sale italiane il 20 ottobre 2022, sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda.