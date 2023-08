Black Bits è un film di Alessio Liguori con Yvonne Mai, Jordan Alexandra, Sebastian Fabijanski, Amelia Clay, al cinema dal 3 agosto.

BLACK BITS, LA TRAMA

Dora e Beth, amanti e giovani ladre, mettono a segno un colpo ai danni di una misteriosa società attiva nel Dark Web ottenendo dei preziosi neurochip di ultima generazione.

Le due, raggiunta una Safe House spersa tra le montagne per il possibile scambio in denaro dei dispositivi rubati, si accorgono ben presto che quel luogo così tranquillo nasconde in realtà qualcosa di strano. Ogni tipo di connessione è assente, le scorte di cibo sono razionate e un uomo estraneo allo scambio e dal comportamento ambiguo, le avvicina destando su di loro numerosi sospetti.

La seguente scomparsa dei neurochip, è solo il primo tassello di un quadro ben più pericoloso e articolato che le costringerà a una lotta mortale per la sopravvivenza dove niente è come sembra…

Sono finite in qualcosa di imprevisto e più grande di loro. Come faranno a uscirne vive?...