Apple ha commissionato un lavoro decisamente particolare a, celebre regista coreano dietro film come Mr. Vendetta (2002), Old Boy (2003) e Lady Vendetta (2005).

Life Is But a Dream è infatti un corto girato dal regista per la campagna “Shot on iPhone” e girato interamente con un iPhone 13 Pro.

“Life Is But a Dream inizia come se fosse un film horror, ma poi diventa una commistione di fantasy, arti marziali, commedia romantica e musical” ha commentato il regista. “È una storia che ho sempre voluto raccontare. Quando l’ho scritto non ho pensato a una cinepresa in particolare, perciò la cosa pazzesca è averla potuta raccontare con un iPhone“.

Potete ammirare il corto direttamente qui in alto mentre a seguire trovate un dietro le quinte:

