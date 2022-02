ha scelto il suo consueto bollettino metereologico, pubblicato quotidianamente su YouTube , per scagliarsi controe l’invasione russa dell’Ucraina.

Il regista ha mandato un sentito messaggio indirizzato a Putin, affermando che è inevitabile che “morte e distruzione” tornino da lui perché “ciò che semini raccoglierai”.

Ecco la traduzione delle parole di Lynch, che potete sentire nel video qui sopra:

Se posso dire qualcosa al signor presidente Putin, è che noi come esseri umani veniamo giudicati dal modo in cui trattiamo i nostri compagni esseri umani. C’è una legge della natura, una legge dura e rapida, non ci sono vie di fuga da questa legge: ciò che seminiamo, raccogliamo. E al momento signor Putin lei sta seminando morte e distruzione. È tutta colpa sua. Gli ucraini non hanno attaccato il suo paese. Siete voi che avete attaccato il loro paese. Tutta questa morte e distruzione torneranno a farvi visita, e in questo grande disegno nel quale siamo tutti coinvolti c’è un’infinita quantità di tempo, vita dopo vita dopo vita dopo vita, affinché lei possa raccogliere ciò che ha seminato.

Il mio consiglio è: salvi se stesso, salvi gli Ucraini, salvi questo mondo. Inizi ad andare d’accordo con i suoi vicini. Inizi a costruire amicizie. Siamo un’unica famiglia globale. Non c’è più spazio per queste assurdità. Se ne renda conto. Fermi questo attacco. Lavoriamo insieme perché tutte le nazioni di questo mondo possano vivere in pace andando d’accordo l’una con l’altra. Risolviamo i problemi che abbiamo tutti quanti. Siamo realistici, tutti quanti!