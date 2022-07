Day Shift – A caccia di vampiri: il trailer e la data d’uscita del film Netflix con Jamie Foxx e Snoop Dogg￼

Netfli ha diffuso oggi il trailer (anche in italiano) di Day Shift – A caccia di vampiri, il film di J.J. Perry con Jamie Foxx, Dave Franco e Snoop Dogg,

La pellicola arriverà su Netflix il 12 agosto.

J.J. Perry, noto per il suo lavoro di regista di seconda unità e coordinatore degli stunt per film come Fast & Furious 8, Bloodshot e i film di John Wick, debutterà con questo film alla regia.

Nel film, Jamie Foxx interpreta un padre che lavora sodo per offrire una vita decente alla figlia intelligente e vivace, ma il suo modesto lavoro di pulizia di piscine è una copertura per la vera fonte di reddito: stanare e uccidere vampiri per un gruppo internazionale di cacciatori di vampiri.

Potete ammirare il trailer italiano qui in alto, a seguire quello in lingua originale: