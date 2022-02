Considerato chedi Denis Villeneuve, con 10 Nomination ricevute, sarà uno dei protagonisti della prossima Notte degli Oscar in programma il prossimo 27 marzo non dobbiamo stupirci del fatto che la Warner stia ancora diffondendo materiali promozionali.

Come il video proposto nella parte superiore della pagina, dedicato al design dei vermi della sabbia. Vermi della sabbia che sono anche al centro di una recente dichiarazione, o meglio, richiesta fatta da Javier Bardem in vista dell’imminente ritorno sul set per le riprese del secondo capitolo della pellicola. L’attore, che interpreta Stilgar in Dune, vuole infatti cavalcare un verme della sabbia nel seguito della pellicola (ECCO TUTTI I DETTAGLI). Considerato che la cosa viene raccontata nel libro di Frank Herbert è altamente probabile che il suo desiderio verrà esaudito.

Denis Villeneuve invece ha spiegato, qualche giorno fa, che nella seconda parte avremo modo di vedere più cose collegate agli Harkonnen:

Nel Capitolo Due saranno presentati anche altri personaggi. Una delle decisioni che ho preso fin dal principio era quella di focalizzare la prima parte su Paul Atreides e sulle Bene Gesserit nonché con la sua esperienza in cui si ritrova per la prima volta ad avere a che fare con una cultura differente dalla sua. Nella seconda parte ci sarà più roba Harkonnen.

Lo scorso novembre aveva anche confermato che nella seconda parte di Dune ci sarà anche Feyd-Rautha, personaggio che, nel vecchio film di David Lynch, è stato interpretato da Sting.

