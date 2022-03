, il kolossal sci-fi di Denis Villeneuve uscito nei cinema italiani lo scorso settembre, è uno dei protagonisti della prossima Notte degli Oscar dove concorre in ben dieci categorie compresa quella della Miglior colonna sonora composta dall’acclamato

E proprio per ricordare un po’ a tuti il lavoro fatto da Hans Zimmer con la colonna sonora di Dune, la Warner Bros ha pubblicato su YouTube un video in cui il musicista, compositore e polistrumentista dà vita dal vivo alla partitura musicale ideata per il kolossal di Denis Villeneuve. Lo trovate nella parte superiore di questa pagina!

Trovate tutte le informazioni su Dune nella nostra scheda del film!

Secondo voi, Hans Zimmer riuscirà a portare a casa l’Oscar per le musiche di Dune? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

La redazione di BadTaste è anche su Twitch!