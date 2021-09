sarà uno dei primi blockbuster americani a uscire nei cinema cinesi dopo mesi di blocco: si tratta di un mercato fondamentale per il film della Warner Bros., e per questo motivo la majos ha deciso di rilasciare un trailer studiato appositamente per il pubblico cinese.

Nel video possiamo vedere diverse scene inedite mai viste finora nei trailer, in particolare i vermi delle sabbie e le visioni di Paul Atreides.

Costato 165 milioni di dollari, nel weekend d’esordio in 24 territori internazionali ha raccolto 35.8 milioni di dollari – nettamente più delle previsioni, ma dovrà fare molto meglio per generare profitti.

Dune arriverà nei cinema cinesi il 22 ottobre, in contemporanea con gli Stati Uniti, dove uscirà anche in streaming su HBO Max – un elemento che desta preoccupazione per il pericolo pirateria (così come il lancio anticipato a Hong Kong e Taiwan).

A seguire, la sinossi della pellicola:

“Dune”, un’epica avventura ricca di emozioni, narra la storia di Paul Atreides, un giovane brillante e talentuoso, nato con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione, che dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente. Mentre forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo esclusivo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta – una materia prima capace di sbloccare il più grande potenziale dell’umanità – solo coloro che vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere.

“Dune”, girato in Ungheria e Giordania, è arrivato nelle sale cinematografiche italiane dal 16 settembre, distribuito in tutto il mondo da Warner Bros. Pictures e Legendary.