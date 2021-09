Dopo la premiere mondiale al Festival di Venezia e i successivi eventi a Parigi, Deauville e Toronto, domani arriverà nei cinema italiani, la pellicola di Denis Villeneuve che adatta un parte del primo romanzo dell’omonima saga del Ciclo di Dune di Frank Herbert. Le sale dello stivale non saranno le sole a ospitare l’attesissimo kolossal: fra oggi e il 17 settembre, Dune esordirà in svariati mercati internazionali comprese alcune importanti piazze. In aggiunta all’Italia, ci saranno infatti anche Francia, Russia, Germania e Spagna. Motivo per cui, dalle testate del settore statunitensi, arrivano i primi numeri in materia di previsioni d’incasso.

Stando alle fonti di Deadline, l’esordio dovrebbe essere confortante, dato il periodo: si parla di un botteghino superiore ai venti milioni di dollari. I formati premium dovrebbero spingere in maniera decisa la corsa di Dune al box-office visto che saranno ben 150 gli schermi IMAX in cui verrà proiettato, cumulativamente, nei paesi che abbiamo citato poco fa. A giocare a favore della pellicola, c’è anche il meteo: si prevede maltempo in svariate aree del Vecchio Continente. Il lungometraggio arriverà poi nei cinema statunitensi il prossimo 22 ottobre (ma sarà anche disponibile, in day-and-date, in streaming su HBO Max).

Nella parte superiore di questa pagina trovate invece una featurette ufficiale e sottotitolata in italiano che vi possiamo proporre grazie alla Warner Bros. Nel filmato, il regista Denis Villeneuve, Timothée Chalamet e Zendaya parlano dell’importante legame esistente fra Paul Atreides e Chani.

Diretto da Denis Villeneuve, Dune arriverà nelle sale americane il 22 ottobre, in quelle italiane il 16 settembre.

Ambientato in un lontano futuro, Dune venne pubblicato nel 1965 e vinse il premio Nebula e il premio Hugo ed è il primo di sei romanzi che formano la parte centrale del Ciclo di Dune (esteso poi dal figlio Brian Herbert assieme a Kevin J. Anderson). La storia segue le vicende della dinastia Atreides e quella Harkonnen per il controllo del pianeta desertico Arrakis, dove viene prodotta una sostanza fondamentale per la struttura della società galattica in cui è ambientata la storia.

Le riprese di Dune si sono svolte in Ungheria e in Giordania. Il cast comprende Timothée Chalamet (che sarà il protagonista Paul Atreides), Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgard, Charlotte Rampling, Josh Brolin, Javier Bardem, Zendaya, Jason Momoa e Oscar Isaac. Alla produzione la Legendary Pictures, che nel 2016 ha acquisito i diritti di sfruttamento delle opere di Herbert.

