Elemental: guarda il teaser trailer del film Pixar in uscita nel 2023

In rete è approdato il teaser trailer di Elemental, il nuovo film originale Pixar in uscita nelle sale il 16 giugno 2023.

Il lungometraggio è stato diretto da Peter Sohn. Potete vedere il teaser nella parte superiore della pagina.

Questa la sinossi preliminare:

In una città in cui i residenti di fuoco, acqua, terra e aria vivono insieme, una giovane donna ardente e un ragazzo che si lascia sempre trasportare da tutti scopriranno qualcosa di elementale: quanto hanno in comune.