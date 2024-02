La Warner Bros. ha lanciato il secondo trailer di Godzilla e Kong: Il nuovo Impero, nuovo capitolo del MonsterVers in uscita al cinema ad aprile.

Il trailer dura tre minuti ed è a dir poco esplosivo, oltre a svelare nuovi dettagli sull’atteso film. Per esempio, scopriamo che nella Terra Cava si trovano molte creature della stessa specie di Kong, il quale con l’aiuto di Godzilla e degli umani dovrà affrontare il temibile Skar King che punta a dominare il mondo.

Godzilla e Kong: il nuovo impero, la trama

L’epica battaglia continua! Il Monsterverse cinematografico di Legendary Pictures dà seguito allo scontro esplosivo di “Godzilla vs. Kong” con una nuovissima avventura che vedrà l’onnipotente Kong e il temibile Godzilla combattere fianco a fianco contro una colossale minaccia sconosciuta che si cela nel nostro mondo, mettendo a dura prova la loro stessa esistenza… e la nostra. “Godzilla e Kong – Il nuovo Impero” approfondisce ulteriormente le storie e le origini di questi due Titani, nonché i misteri di Skull Island, tra gli altri, svelando la mitica battaglia che ha contribuito a forgiare questi esseri straordinari e li ha legati per sempre all’umanità.

Godzilla e Kong: il nuovo impero, il poster

Nel cast troviamo Rebecca Hall (“Godzilla vs. Kong”, The Night House – la casa oscura”), Brian Tyree Henry (“Godzilla vs. Kong”, “Bullet Train”), Dan Stevens (la serie TV “Gaslit”, “Legion”, “La Bella e la Bestia”), Kaylee Hottle (“Godzilla vs. Kong”), Alex Ferns (“The Batman”, “La furia di un uomo – Wrath of Man”, “Chernobyl”) e Fala Chen (“Irma Vep”, “Shang Chi e la leggenda dei Dieci Anelli”). L’uscita è prevista per il 28 marzo.

