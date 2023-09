Gran Turismo, il film diretto da Neill Blomkamp basato sul popolare brand videoludico di Polyphony Digital, è stato presentato in anteprima con più di una settimana di anticipo rispetto alla data d’uscita italiana lo scorso 11 settembre.

L’evento si è tenuto al Cinema Arcadia di Stezzano alla presenza di due ospiti speciali. Uno è stato Andrea Facchinetti, podcaster dal 2010 che ha vinto il Guinness World Records 2016 per aver corso al simulatore per 48,5 non stop. Dal 2018, poi, è commentatore ufficiale FIA Gran Turismo World Championships.

L’altro, invece, è stato Marco Busnelli, pilota della nazionale finalista alla TGR CUP22 nonché campione alla Toyota GR Yaris Rally E-Cup.

Dopo la proiezione, come di consueto, abbiamo registrato le reazioni a caldo degli spettatori che abbiamo raccolto in un video che sarà condiviso sui canali social di Badtaste.it e Arcadia Cinema, di cui siamo partner.

Gran Turismo arriverà nei cinema in Italia il 20 settembre. A interpretare Jann Mardenborough troviamo Archie Madekwe; fanno parte del cast anche Orlando Bloom e David Harbour. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

