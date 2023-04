Empire ha dedicato la nuova copertina a Guardiani della Galassia Volume 3, il film di James Gunn in arrivo il mese prossimo nei cinema di tutto il mondo.

All’interno del numero sono presenti alcune immagini inedite dal film, e una in particolare ci mostra l’Adam Warlock di Will Poulter in compagnia della Ayesha di Elizabeth Debicki, come potete vedere a seguire.

Qui in alto potete inoltre trovare una featurette intitolata “Once More With Feeling” in cui Chris Pratt ci mostra il set del film e in cui sono presenti numerose sequenze dal dietro le quinte.

Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà al cinema il 3 maggio. Trovate tutte le notizie su Guardiani della Galassia Vol. 3 nella nostra scheda.

