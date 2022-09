Halloween Ends: uno spot tv ricrea una scena del film originale, la prima traccia della colonna sonora

A un mese dall’arrivo nei cinema italiani, è online un nuovo spot televisivo di Halloween Ends ricco di scene inedite.

In un momento dello spot possiamo vedere una sequenza che ricalca la scena del frigorifero del primo film: potete ammirarlo qui in alto.

Ecco, inoltre, grazie a FMR la lista delle tracce della colonna sonora firmata da John Carpenter, Cody Carpenter & Daniel Davies assieme alla prima traccia intitolata “The Procession”.

1. Where is Jeremy? (2:58)

2. Halloween Ends (Main Title) (1:44)

3. Laurie’s Theme Ends (3:37)

4. The Cave (0:21)

5. Cool Kid (1:02)

6. Drags to the Cave (0:39)

7. Evil Eyes (2:02)

8. Transformation (1:51)

9. Because of You (1:28)

10. Requiem for Jeremy (1:00)

11. Kill The Cop (2:10)

12. Corey and Michael (1:43)

13. Corey’s Requiem (2:01)

14. The Junk Yard (4:11)

15. Where Are You? (1:17)

16. Bye Bye Corey (0:53)

17. The Fight (3:47)

18. Before Her Eyes (1:41)

19. The Procession (3:03)

20. Cherry Blossoms (1:59)

21. Halloween Ends (3:02)