Ricordiamo che la produzione a Broadway è stata scossa di recente visto che James Snyder, il volto di Harry nello spettacolo teatrale, è stato licenziato dopo un’indagine per cattiva condotta dopo le accuse di Diane Davis, interprete di Ginny Weasley.

Non è chiara la natura esatta della condotta, ma l’attrice ha richiesto di prendersi una pausa. “Per rispetto della sua privacy e per mantenere integra l’indagine, non rilasceremo dichiarazioni in merito” hanno commentato i produttori Sonia Friedman Productions, Colin Callender e Harry Potter Theatrical Productions.

Questa la sinossi dell’opera:

È sempre stato difficile essere Harry Potter e non è molto più facile ora che è un impiegato del Ministero della Magia oberato di lavoro, marito e padre di tre figli in età scolare. Mentre Harry fa i conti con un passato che si rifiuta di rimanere tale, il secondogenito Albus deve lottare con il peso dell’eredità famigliare che non ha mai voluto. Il passato e il presente si fondono minacciosamente e padre e figlio apprendono una scomoda verità: talvolta l’oscurità proviene da luoghi inaspettati.

