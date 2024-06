In occasione dell’uscita di Inside Out 2 abbiamo incontrato Pete Docter, il direttore creativo dei Pixar Animation Studios, con il quale abbiamo parlato del film e di come sono state scelte le nuove emozioni di Riley. Non solo: Docter ci ha raccontato quale film lo ha emozionato di più al cinema da piccolo (la risposta potrebbe non essere così scontata!) e ci ha spiegato perché il reparto ricerca e sviluppo è ancora fondamentale alla Pixar.

Potete vedere l’intervista qui sopra!

INSIDE OUT 2: le informazioni

Il film Disney e Pixar Inside Out 2 torna nella mente dell’adolescente Riley proprio quando il Quartier Generale viene improvvisamente demolito per far posto a qualcosa di completamente inaspettato: nuove emozioni! Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto, che a detta di tutti gestiscono da tempo un’attività di successo, non sanno come comportarsi quando arriva Ansia. E sembra che non sia sola.

Inside Out 2 è diretto da Kelsey Mann e prodotto da Mark Nielsen. La colonna sonora è composta da Andrea Datzman.

Inside Out 2 sarà al cinema a partire dal 18 giugno.

