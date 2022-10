Jamie Lee Curtis firma da Jimmy Kimmel un contratto per impegnarsi a non girare altri film di Halloween

Durante la sua partecipazione al Jimmy Kimmel Live!, Jamie Lee Curtis ha parlato di Halloween Ends, da oggi al cinema, impegnandosi a chiudere con la saga.

Il conduttore ha infatti fatto firmare all’attrice un contratto per rinunciare ufficialmente a qualunque altra forma di partecipazione ai capitoli futuri del franchise.

Ha poi chiesto all’attrice della possibilità di continuare a vedere il resto dei film:

No, Jimmy Kimmel, non ne ho intenzione. E neanche [mio marito] Christopher Guest, non ci piace sottoporci a quel livello di tensione. Vivo in America, è già così tutti i giorni, perciò grazie.