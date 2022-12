Johnny Depp ha deciso di realizzare uno degli ultimi desideri di Kori, un bambino di 11 anni a cui purtroppo non resta molto da vivere.

Dopo due trapianti di cuore falliti, il bambino e la sua famiglia hanno infatti deciso di non accettare un terzo intervento a causa del dolore scatenato dai primi due.

Uno degli ultimi desideri di Kori era di parlare con il duo idolo, il Capitano Jack Sparrow in persona, e così Johnny Depp ha deciso di esaudirlo.

L’attore ha registrato un messaggio speciale (che è visualizzabile qui in alto) in cui ha omaggiato il “Capitano” Kori: “Sono il tuo fan numero 1” ha detto l’attore. “Ti auguro la migliore fortuna“.

Kori ha deciso di aprire un canale Youtube intitolato Kraken The Box (arrivato a 173 mila iscritti) in cui non ha solo pubblicato il video messaggio, ma ha anche pubblicato una telefonata con Depp nei panni di Jack Sparrow.

La mamma di Koi Pixi ha dichiarato che Johnny Depp è stato informato grazie all’associazione benefica e che lo splendido messaggio è riuscito a sollevare il morale di suo figlio.