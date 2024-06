Kevin Costner è impegnatissimo nella promozione del suo Horizon – An American saga e, nel corso di una chiacchierata con Howard Stern, ha ricordato di quando voleva dapprima dirigere e poi interpretare Schindler’s List, il capolavoro di Steven Spielberg.

L’attore e regista, che al tempo contrariamente a Steven Spielberg aveva già un Oscar per la Miglior regia grazie a Balla coi lupi (e anche quella per il Miglior film), racconta questo suo fallimento spiegando che, al di là della delusione provata per il nulla di fatto, per un attore è fondamentale provarci sempre se desidera una parte.

Trovate il suo intervento qua sopra. Potete attivare i sottotitoli automatici in italiano di YouTube spingendo l’apposito bottone.

Cosa ne pensate? Fateci sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate