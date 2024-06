In un’intervista video con People (che trovate integrale nella parte superiore della pagina), Kevin Costner ha riflettuto sulla sua vita e sulla carriera, in vista dell’uscita di Horizon, epica western da lui e diretta e interpretata. Il celebre attore ricorda che non eccelleva a scuola e si sentiva “perso” mentre lavorava studiava marketing alla California State University. “La fiducia è arrivata quando ho ascoltato il mio cuore, proprio alla fine del college, quando ho pensato: ‘Non mi preoccuperò più di quello che pensa la gente‘”, racconta, per poi soffermarsi sui suoi primi tempi come attore:

Non c’erano garanzie di successo, ma mi sono tolto un peso enorme dalle spalle. Ho iniziato ad andare a Hollywood tutti i giorni, parcheggiavo il mio piccolo camper vicino a una cabina telefonica e dormivo in posizione fetale. Non conoscevo nessuno.

Nel corso del suo percorso, Costner ha trovato un sostegno incrollabile nella sua famiglia e definisce i suoi figli “l’ancora” della sua vita. “Sanno che ho scelto di fare questo lavoro, ma onestamente mi è molto chiaro dove sta la mia responsabilità“, dice. Ora, mentre è impegnato a realizzare un progetto che ha in testa da più di 30 anni, non ha rimpianti:

Il rischio è quello di ignorare il mio cuore e di ignorare i suoi sussurri. Quello che posso dire è che ho avuto una vita incredibile. Mi sono ferito, ma ho avuto una vita fantastica e sono grato per questo. Se sei in una tempesta e sei l’unico sul ponte a tenere il timone, e cerchi di toglierti la pioggia e l’acqua salata dagli occhi, non puoi lasciare il timone. Io non solo riuscito a lasciarlo.

Trovate tutte le informazioni su Horizon: An American Saga nella nostra scheda. Il Capitolo 1 sarà al cinema dal 4 luglio, il capitolo 2 dal 15 agosto.

Cosa ne pensate delle parole di Kevin Costner? Lasciate un commento!

FONTE: YT

