In una delle tappe della sua attività stampa per promuovere Horizon, epica western da lui diretta e interpretata, Kevin Costner si è concesso ai microfoni di Rich Eiser, in un’intervista video che trovate integrale nella parte superiore della pagina. Una lunga chiacchierata per ripercorrere le tappe principali della sua carriera, di cui di seguito vi riportiamo due estratti.

Nella lunga carriera di Costner davanti e dietro la macchina da presa, due sono i generi che vanno per la maggiore: il western e il film sportivo. Riflettendo su questa tendenza, Eiser chiede allora alla star se i due hanno qualcosa in comune:

C’erano i film sportivi e poi arriva uno come Ron Shelton [regista di Bull Durham – Un gioco a tre mani ] e li ridefinisce, in modo tale che non necessitino più di una vittoria, ma di un momento che definisca i personaggi. Crash [il suo personaggio nel film] non arriva alle leghe principali di baseball. Nei western ci sono personaggi bianchi e quelli neri: il mio dovere è guardare a questo in modo obliquo e provare a colpire il cuore dello spettatore, a ringiovanire l’amore per il genere. Tutti questi sono totalmente aperti al tuo approccio: quando hai il giusto atteggiamento il pubblico si può immedesimare in te. Questo è ciò di cui ha bisogno un film e funziona sempre, in ogni decennio.

Un anno dopo Bull Durham, l’attore è il protagonista di L’uomo dei sogni, altra pellicola sul baseball. Accettando questo ruolo, l’attore ha avuto paura di rimanere incasellato all’interno del filone?

Coi film sui baseball, mi fanno: “Ma lo sai che vanno sempre male al box-office?“. E io: “Forse perché nessuno era valido?“. Ho fatto il primo film e poi il secondo, che era così diverso che non volevo ignorarlo. A volte non consideri qualcosa perché stai cercando qualcos’altro di più importante. Devi tenere gli occhi aperti e ascoltare il tuo cuore. Magari vorresti una modella, ma la ragazza che ti serve al ristorante è la più bella del posto.

No, non ci ho minimamente pensato. Non ero proprio consapevole del pericolo. Quando ho ingaggiato Whitney Houston [per Guardia del corpo ] mi hanno chiesto: “Ma lo sai che è afroamericana?“. “Sì, si tratta della ragazza più carina al mondo che sa cantare. Cosa c’è di sbagliato?“. Non avevo realizzato fosse un così grande problema.

Ricordando i grandi colleghi con cui ha condiviso lo schermo (tra cui Sean Connery e Robert De Niro per Gli Intoccabili), Costner si sofferma anche su Donald Sutherland, scomparso di recente. I due hanno recitato assieme in JFK di Oliver Stone, di cui l’intervistatore ricorda la scena dove i rispettivi personaggi si incontrano su una panchina. L’interprete di Jim Garrison allora rivela che:

Avevamo un’altra lunga scena insieme, di 10 minuti, che poi è stata tagliata, per tenere il film dentro le tre ore di durata. Non puoi avere la carriera di Sutherland se non sei bravo come lui, capace di emergere in ogni ruolo. L’ho visto per la prima volta da ragazzino in M*A*S*H, accorgendomi del suo talento. Ha fatto faville nel nostro settore perché è un’attore di primo livello, uno con cui parlare anche off camera.

Il passaggio in questione si svolgeva sempre sulla panchina, aggiungendo elementi e andando più in profondità, aiutandomi a capire di più il senso del film. Avevo chiesto a Oliver di tenerla, tagliando al suo posto un minuto qua e là in altre parti, lui deve essersi dispiaciuto nel farlo, ma so cosa significa sentire la pressione degli studios: quello era un taglio netto.