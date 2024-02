Michael Keaton è il protagonista del primo trailer di Knox Goes Away, film thriller noir scritto da Gregory Poirier (Il mistero dei Templari) da lui diretto e interpretato.

Il film della Saban Film è stato presentato lo scorso anno al Festival di Toronto e uscirà nelle sale americane il 15 marzo di quest’anno.

Il lungometraggio segue la storia di un killer a contratto (Keaton) che, dopo aver ricevuto la diagnosi di una demenza in rapido sviluppo, cerca l’opportunità di redimersi dal suo cruento passato, cercando di fare l’unica cosa buona della sua vita: salvare il figlio (James Marsden). Per fare ciò sarà aiutato dall’amico di vecchia data (Al Pacino) in una corsa contro il tempo, la polizia e… contro la sua mente in rapido deterioramento.

