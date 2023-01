Me contro Te il film – Missione Giungla: intervista al regista Gianluca Leuzzi e Luì e Sofì

In occasione dell’uscita al cinema di Me contro Te il film – Missione Giungla, quarto episodio cinematografico delle avventure di Luì e Sofì, abbiamo incontrato il regista Gianluca Leuzzi e i protagonisti e creators Luigi Calagna e Sofia Scalia, per parlare delle origini dei loro video, delle ispirazioni per i film e del futuro della saga. Con loro abbiamo discusso anche di come nel film sono state inserite tematiche attuali, dal rispetto della natura a… l’emancipazione femminile. Ma abbiamo parlato anche del futuro, e abbiamo scoperto che questo film spiana la strada a una nuova trilogia.

L’intervista è a cura di Gabriele Niola.