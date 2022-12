Mission: Impossible 7, una featurette IMAX al cinema con Avatar 2

Uno dei grandi eventi IMAX del 2023 è senza dubbio Mission: Impossible Dead Reckoning – Parte Uno, quindi non stupisce che la Paramount abbia scelto Avatar: La via dell’acqua per mostrare una featurette speciale del blockbuster con Tom Cruise.

Come potete vedere nel video qui sopra, la featurette mostrerà alcune scene inedite del film e approfondirà l’enfasi della spettacolarità conferita dalle scene in IMAX.

Chi andrà a vedere Avatar: la via dell’acqua nei cinema IMAX, anche in Italia, troverà quindi questa featurette (assieme al nuovo trailer di Oppenheimer, che sarà però presente anche negli altri cinema).

Vi ricordiamo che le date di uscita dei prossimi film di Mission: Impossible sono il 14 luglio 2023 e il 28 giugno 2024.

Trovate tutte le informazioni su Mission: Impossible Dead Reckoning – Parte Uno nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Ditecelo qui di seguito nei commenti se avete un abbonamento a Badtaste+