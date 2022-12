Mission: Impossible 7, una featurette svela i retroscena dello stunt più spettacolare di tutti!

“Questa è in assoluto la cosa più pericolosa che abbiamo fatto finora. L’unica cosa che dovrebbe spaventarvi di più è quello che abbiamo preparato per Mission: Impossible 8”: scherza così Christopher McQuarrie alla fine della lunga ed elettrizzante featurette di Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno appena pubblicata dalla Paramount Pictures.

Nei lunghi mesi in cui la produzione del blockbuster era in corso, vi abbiamo più volte riportato notizie delle riprese di una sequenza incredibile in cui Tom Cruise si lanciava in motocicletta da una rampa: prima in una cava in Inghilterra e poi in Norvegia, in cima a un dirupo altissimo. In questa featurette scopriamo come è stata realizzata la sequenza, che ha comportato mesi di preparazione non solo da parte di Cruise e del team di stuntmen (con migliaia e migliaia di salti in motocicletta per allenarsi, e decine di lanci dall’elicottero) ma anche da parte di tutta la produzione, che ha passato mesi a costruire la rampa in Norvegia (trasportando tutte le attrezzature in elicottero), a calcolare le traiettorie di lancio per avere la certezza di riprendere Cruise da vicino con i droni, a studiare le lenti giuste per le riprese.

Potete vedere il video qui sopra, mentre qui sotto trovate alcune delle notizie sullo stunt pubblicate in precedenza:

