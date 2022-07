Oppenheimer: ecco il teaser trailer del nuovo film di Christopher Nolan!

Anche se Oppenheimer è prodotto dalla Universal e non dalla Warner Bros., la storica major dalla quale ha divorziato mesi fa, Christopher Nolan sembra mantenere un certo gusto per i lanci atipici dei materiali promozionali dei suoi film.

Dopo essere arrivato in anteprima nei cinema americano insieme a Nope, la nuova pellicola di Jordan Peele, il primo teaser trailer di Oppenheimer è ora approdato sul profilo ufficiale della Universal ospitato su YouTube. Ma si tratta di una live che propone, in loop, il filmato insieme al countdown che ci separa dall’uscita della pellicola fissata, come noto, al 21 luglio del 2023.

Oppenheimer racconterà un momento molto importante del ‘900: lo sviluppo della bomba atomica e il ruolo avuto da Robert Oppenheimer nel progetto Manhattan che, durante il secondo conflitto bellico mondiale, ha portato alla scoperta di una tecnologia poi impiegata, con esiti terribili, in Giappone per portare a termine il conflitto con i, purtroppo, ben noti bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki.

Nel cast della pellicola, accanto a Cillian Murphy, troviamo: Florence Pugh (Jean Tatlock), Rami Malek, David Dastmalchian, Emily Blunt (Kitty Oppenheimer), Matt Damon (Tenente Gerenale Leslie Groves), Robert Downey Jr (Lewis Strauss), Jack Quaid, Matthew Modine, Benny Safdie, Josh Hartnett, Dane DeHaan, Alden Ehrenreich, Alex Wolff, David Krumholtz.

Trovate tutte le informazioni su Oppenheimer, l’attesissimo film di Christopher Nolan prodotto dalla Universal Pictures in uscita il 21 luglio del 2023 nella nostra scheda. In Italia la pellicola arriverà il 20 luglio.

