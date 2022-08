Prey: la nostra intervista con il regista Dan Trachtenberg e la produttrice Jhane Myers!

Prey è disponibile da oggi su Disney+: per l’occasione, il nostro Gabriele Ferrari ha avuto l’opportunità di incontrare il regista Dan Trachtenberg e la produttrice Jhane Myers. Insieme a loro ha parlato di come questo film si inserisce nella mitologia di Predator. Trachtenberg ha spiegato di aver scelto una ambientazione 300 anni nel passato per smarcarlo e renderlo più autonomo, senza che venisse considerato un prequel vero e proprio, mentre Myers ha discusso di come grazie alle sue origini Comanche ha potuto contribuire sul piano creativo nell’ambientazione della pellicola.

