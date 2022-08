Presentato in apertura nella sezione Orizzonti alla 79 esima edizione del Festival di Venezia, Princess è un film di Roberto De Paolis con Glory Kevin, Lino Musella, Sandra Osagie, Salvatore Striano, Maurizio Lombardi. Ce ne parla Francesco Alò in una nuova video recensione.

Princess è una giovane clandestina nigeriana che vende il suo corpo ai margini di una grande città. Come un’amazzone a caccia, protetta dalle sue amiche, si muove in una pineta che si estende fino al mare, un bosco incantato in cui trovare rifugio, nascondersi dalla vita e guadagnarsi il pane quotidiano. Per sopravvivere, Princess deve ogni giorno schivare pericoli e sentimenti, fiutare l’odore dei soldi e raggirare i clienti. La sua vita è un susseguirsi di giorni sempre uguali, uno dopo l’altro, senza soluzione di continuità. Finché un giorno, spinta da una forza interiore a rompere le catene del cinismo e dello sfruttamento, litiga con le amiche con cui condivide la strada e incontra un uomo...