Nel corso di una recente intervista che trovate qui in alto,ha parlato della possibilità di un film dedicato a

L’attore non si è sbilanciato molto, ma ha ammesso che vorrebbe Rick Famuyiwa, inizialmente scelto per dirigere il film di The Flash (che invece sarà diretto da Andy Muschietti) e che avrebbe dovuto prevedere anche la presenza di Cyborg.

Proprio di un film di Cyborg ha parlato Zack Snyder qualche giorno, ammettendo un certo rimpianto:

Mi dispiace di non aver spinto con più forza per un film di Cyborg prima di girare Justice League, avevo già spianato la strada a Wonder Woman e Aquaman e ho provato a far decollare quei film. Avrei voluto davvero farlo con Cyborg perché alla fine di questo film è pronto. La verità è che credevo che avrebbero realizzato un film a occhi chiusi, capite che intendo? Mi sembrava scontato.

Per il momento l’ultima apparizione di Cyborg è quella in Zack Snyder’s Justice League.

La sinossi ufficiale della pellicola:

In Zack Snyder’s Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio di Superman (Henry Cavill) non fosse vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) progettando di riunire una squadra di metaumani per proteggere il mondo da una minaccia in avvicinamento di proporzioni catastrofiche. La prova si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, visto che ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato per liberarsi dalle catene e riuscire così a unirsi, formando una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere un po’ troppo in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra, come al solito, nei commenti qua sotto!