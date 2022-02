Direttamente dal film Disney Pixar Red ecco “Nobody Like U”, canzone originale presente nel lungometraggio in arrivo in streaming su Disney+ dall’11 marzo.

Diretto da Domee Shi (regista del corto Bao), Red è incentrato sulle avventure di una ragazzina di tredici anni di nome Mei Lee che non vede l’ora di crescere… e che scopre di avere un legame molto particolare con i panda rossi.

