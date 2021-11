È stato lanciato online nella versione da tre minuti e sulle televisioni americani in quella da 60 secondi Saving Simon, il commovente (e divertente) spot di natale dellarealizzato da Jason e Ivan Reitman.

Il promo, che trovate nel player di YouTube posto nella parte superiore di questa pagina, è stato interamente girato impiegando un iPhone 13 Pro. La storia dello spot, che è a tutti gli effetti un vero e proprio cortometraggio nella sua versione “lunga”, segue la vicenda di una ragazzina intenta a salvare dalla furia distruttiva del fratello, l’ultimo pupazzo di neve fra quelli costruiti nel giardino di casa. Una strategia che prevede la conservazione del “piccoletto” nel freezer dell’abitazione, mentre le stagioni scorrono via, in attesa che ritorni la neve invernale e, con essa, la possibilità di piazzarlo nuovamente in giardino.

In aggiunta allo spot, il colosso di Cupertino ha pubblicato, sempre su YouTube, anche un video dal backstage della produzione. Nel filmato, Jason Reitman spiega:

L’idea di poter semplicemente tirare fuori il tuo telefono e cominciare a girare è una roba che mi esalta. È uno strumento che puoi impiegare per raccontare una storia che risiede nella tua tasca. Consente a tutti di raccontare storie ed elementi correlati come il dove sei cresciuto non sono più rilevanti perché tutti hanno effettivamente la possibilità di vedere storie, provenienti magari da altre culture e contesti, che ci avvicinano come persone.

Potete trovare il backstage direttamente qua sotto:

In questi giorni Jason – e Ivan – Reitman sono nelle sale italiane, e non solo, con Ghostbusters: Legacy (LEGGI LA RECENSIONE), il nuovo film della saga cominciata nel 1984. Invitati dalla Sony, abbiamo avuto la possibilità di partecipare al junket virtuale della pellicola occasione durante la quale abbiamo intervistato Jason Reitman e il cast del film. Potete vedere la nostra intervista con il filmmaker direttamente qua sotto, mentre, per tutte le altre, non dovete fare altro che cliccare qui.

