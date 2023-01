Shazam 2, guarda il secondo trailer ufficiale del cinecomic!

Nella parte superiore di questa pagina potete ammirare il nuovo trailer di Shazam 2, il cinecomic in arrivo nei cinema il prossimo 16 marzo con Warner Bros.

Shazam 2, la sinossi e i dati di produzione

Da New Line Cinema arriva “Shazam! Furia degli Dei”, che dà seguito alla storia di Billy Batson, un teenager al quale basta pronunciare la parola magica “SHAZAM!” per trasformarsi nel Supereroe e suo alter ego adulto Shazam.

Dotati dei poteri degli dei, Billy Batson e gli altri membri della famiglia adottiva con cui vive stanno ancora imparando a destreggiarsi tra la vita adolescenziale e quella di supereroi adulti. Si ritroveranno però a fronteggiare le Figlie di Atlante, un vendicativo trio di antiche divinità giunte sulla Terra alla ricerca della magia che è stata loro rubata molto tempo fa. Così Billy, alias Shazam, e la sua famiglia, torneranno in azione per salvare i loro superpoteri, le loro vite e il destino del mondo.

Tra le star riconfermate nel cast di “Shazam! Furia degli Dei”, Zachary Levi (“Thor: Ragnarok”) nel ruolo di Shazam; Asher Angel (“Andi Mack”) che torna ad interpretare Billy Batson; Jack Dylan Grazer (“It Capitolo Due”) nei panni di Freddy Freeman; Adam Brody (“Una Donna Promettente”) interpreta Super Hero Freddy; Ross Butler (“Raya e l’ultimo Drago ”) è Super Hero Eugene; Meagan Good (“Day Shift”) nel ruolo di Super Hero Darla; D.J. Cotrona (“G.I. Joe: La Vendetta”) interpreta Super Hero Pedro; Grace Caroline Currey (“Annabelle: Creation”) è Mary Bromfield / Super Hero Mary; Faithe Herman (“This Is Us”) interpreta Darla Dudley; Ian Chen (“A Dog’s Journey”) nel ruolo di Eugene Choi; Jovan Armand (“Second Chances”) è Pedro Pena; Marta Milans (“White Lines”) interpreta Rosa Vasquez; Cooper Andrews (“The Walking Dead”) nei panni di Victor Vasquez; e con Djimon Hounsou (“A Quiet Place II – Un Posto Tranquillo”) che torna a interpretare Wizard. Si uniscono al cast anche Rachel Zegler (“West Side Story”), Lucy Liu (il franchise di “Kung Fu Panda”) e Helen Mirren (“Fast and Furious 9: The Fast Saga”).

Il film è diretto da David F. Sandberg (“Shazam!”, “Annabelle: Creation”) e prodotto da Peter Safran (“Aquaman,” “The Suicide Squad”). Scritto da Henry Gayden (“Shazam!”, “There’s Someone Inside Your House”) e Chris Morgan (“Fast & Furious: Hobbs & Shaw,” “Fast and Furious 8”), basato sui personaggi DC. Il personaggio di ‘Shazam!’ è stato creato da Bill Parker e C.C. Beck. I produttori esecutivi del film sono Walter Hamada, Adam Schlagman, Richard Brener, Dave Neustadter, Victoria Palmeri, Marcus Viscidi and Geoff Johns. Il team creativo che ha lavorato dietro le quinte include, oltre al regista Sandberg, il direttore della fotografia Gyula Pados (del franchise “Jumanji”), lo scenografo Paul Kirby (“The Old Guard,” “Jason Bourne”) e il montatore Michel Aller (“Shazam!,” “The Nun – La vocazione del male”). Il supervisore musicale è Season Kent (“DC League of Super-Pets,” “La Famiglia Addams 2”) mentre il compositore è Christophe Beck (“Free Guy – Eroe Per Gioco,” “Frozen II”). I supervisori degli effetti visivi sono Bruce Jones (“Aquaman,” “It”) e Raymond Chen (“Alita: Angelo della Battaglia,” “Shark – Il Primo Squalo”). La costumista è Louise Mingenbach (“Jumanji: The Next Level,” “Godzilla: King of the Monsters”). New Line Cinema presenta “Shazam! Furia degli Dei”, una produzione di Peter Safran, un film di David F. Sandberg. Il film uscirà nelle sale italiane il 16 marzo 2023 Warner Bros. Pictures.

