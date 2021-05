Con un nuovo video promozionale la Warner Bros. ci offre un assaggio di una canzone presente in, il film tratto dal musical di Lin-Manuel Miranda (autore del musical Hamilton ) e Quiara Alegría Hudes e diretto da Jon M. Chu.

La canzone in questione presentata nel video promozionale si intitola “96,000”. Potete vedere il video nella parte superiore della pagina.

Questa la trama ufficiale:

Il creatore di “Hamilton” e il regista di “Crazy & Rich” vi invitano all’evento cinematografico, dove le strade sono piene di musica, e i sogni più piccoli diventano grandi … “In the Heights – Sognando a New York”. Luci puntate su Washington Heights … Si respira il profumo di un ‘cafecito caliente’ davanti alla fermata della metropolitana della 181a Strada, dove un caleidoscopio di sogni raduna una comunità vibrante e compatta. Al centro di tutto ciò, c’è Usnavi (Anthony Ramos), il simpatico e magnetico proprietario di una bodega, che per evadere dalla sua routine quotidiana spera, immagina e canta una vita migliore. “In the Heights – Sognando a New York” fonde la musica cinetica e i testi di Lin-Manuel Miranda con lo sguardo vivace e autentico per la narrazione del regista Jon M. Chu, per catturare un mondo legato alla propria cultura, ma universale nella sua esperienza.

Nel cast Anthony Ramos (“A Star is Born”, “Hamilton” a Broadway), Corey Hawkins (“Straight Outta Compton”, “BlacKkKlansman”), la cantante / cantautrice Leslie Grace, Melissa Barrera (“Vida” in TV), Olga Merediz (“In the Heights” a Broadway), Daphne Rubin-Vega (“Rent” a Broadway), Gregory Diaz IV (“Matilda the Musical” a Broadway), Stephanie Beatriz (“Brooklyn Nine-Nine” in TV), Dascha Polanco (“Orange is the New Black” in TV) e Jimmy Smits (i film di “Star Wars”).

Chu dirige il film da una sceneggiatura di Quiara Alegría Hudes, adattata dal musical Lin-Manuel Miranda (musica e testi) e Quiara Alegría Hudes (libretto). “In the Heights – Sognando a New York” è prodotto da Miranda e Hudes, insieme a Scott Sanders, Anthony Bregman e Mara Jacobs. David Nicksay e Kevin McCormick sono i produttori esecutivi.

Dietro la cinepresa, Chu si è riunito al suo scenografo di “Crazy & Rich” Nelson Coates, e al montatore Myron Kerstein. Ha collaborato inoltre con la direttrice della fotografia Alice Brooks (“The Walking Dead” in TV) e il costumista Mitchell Travers (“Eighth Grade – Terza media”). Coreografie di Christopher Scott, che in precedenza ha collaborato con Chu nel pluripremiato “The LXD: The Legion of Extraordinary Dancers”.

“In the Heights – Sognando a New York” è stato girato a New York, principalmente in location nella dinamica comunità di Washington Heights.

L’uscita al cinema è prevista per l’estate 2021.

